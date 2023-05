Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Kennzeichen unterwegs - Fahrer flüchtet

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (30. Mai) gegen 18:30 Uhr wurden Polizisten während ihrer Streifenfahrt auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam, der mit seinem Roller ohne Versicherungskennzeichen die Siegfeldstraße in Siegburg befuhr. Die Beamten entschieden sich, den Mann zu kontrollieren. In Höhe der Ilse-Hollweg-Brücke hielt der Rollerfahrer auf einem Fußgängerweg an. Als die Polizisten ausstiegen und den Mann ansprechen wollten, stieß er seinen roten Roller um und flüchtete zu Fuß von der Einsatzstelle. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann, der etwa 1,80 m groß ist und eine schlanke Statur hat, unerkannt entkommen. Er hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe, einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Daunenjacke und einer blauen Jeans. Die Beamten fanden im Helmkoffer ein Versicherungskennzeichen, welches als gestohlen gemeldet wurde. Zudem war der Roller außer Betrieb gesetzt. Das gestohlene Kennzeichen und der Roller wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

