Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach Raubüberfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagabend (27. Mai) wurde ein 69 und 79 Jahre altes Ehepaar in ihrem Haus an der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin von zwei unbekannten Tätern überfallen. Bei dem Überfall wurde der Ehemann mit einem Messer schwer verletzt und musste im Krankenhaus operativ versorgt werden. Nach Angaben der Ärzte bestand bei dem 79-Jährigen keine Lebensgefahr. Seine Ehefrau wurde ebenfalls verletzt. Sie musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es am Abend gegen 22.00 Uhr am Eingangstor des Ehepaares geläutet. Der 79-Jährige öffnete die Haustür und wurde umgehend von einem mit einem Messer bewaffneten Täter in den Hausflur zurückgedrängt, der sich offensichtlich bereits auf dem Grundstück des Paares versteckt gehalten hatte. Ein zweiter Täter kam hinzu und forderte lautstark Wertsachen. Das Ehepaar gab an, keine Wertsachen im Haus zu haben, worauf es zu einer derzeit unklaren körperlichen Auseinandersetzung zwischen Tätern und Opfern kam, bei der der 79-Jährige mit dem Messer schwer verletzt wurde. Auch die Ehefrau setzte sich mutmaßlich zur Wehr, wurde vom Täter zu Boden geworden und durch einen Tritt verletzt.

Anschließend liefen die beiden Räuber, nachdem sie die Haustür hinter sich zugezogen hatten, ohne Beute in unbekannte Richtung davon. Nach Angaben der Geschädigten und Zeugen, die vor der Tat zwei verdächtige Männer auf der Grundstücksrückseite beobachtet hatten, werden die Täter wie folgt beschrieben:

Einer der Unbekannten ist circa 180 cm groß und auffallend schlank. Er ist circa 18 bis 20 Jahre alt und hat schwarze, schulterlange Locken. Er war dunkel gekleidet, trug eine Bauchtasche und sprach akzentfrei Deutsch.

Sein Mittäter ist gleich alt und ähnlich groß. Auch er wird als sehr schlank beschrieben und trug hellere Oberbekleidung als der zuerst beschriebene Täter. Bei Tatausführung hatte er schwarze Handschuhe an.

Wem sind die Unbekannten vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Möglicherweise kann auch ein PKW als Fluchtmittel in dem Fall eine Rolle gespielt haben. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

