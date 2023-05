Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Much/Tatverdächtigen gefasst

Much (ots)

Am Pfingstsonntag (28. Mai) kam es in den frühen Morgenstunden in Much zu drei Einbrüchen. Ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Gegen 05:05 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant an der Hauptstraße gerufen. Hier hatte der Inhaber beim Betreten des Geschäfts einen Fremden gesehen, der im Geschäft vor einem Zigarettenautomaten hockte und gerade offenbar versuchte, diesen aufzuhebeln. Als der Einbrecher den Geschäftsinhaber sah, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen Mann in Tatortnähe antreffen, auf den die abgegebene Beschreibung passte. Bei dem Tatverdächtigen, der einen Motorroller mitführte, konnte Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut gefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände führten die Beamten zu zwei weiteren Tatorten: Einem Heimwerkermarkt und einer Änderungsschneiderei in der Dr.-Wirtz-Straße. Hier hatte der vermutlich gleiche Tatverdächtige gewaltsam ein Kellerfenster geöffnet und war so zunächst in den Heimwerkermarkt gelangt. Im Geschäft wurde der Kassenbereich durchwühlt, ein Tresor im Büro aus der Wand gerissen, eine Toilettentür aufgehebelt und einige Waren aus den Regalen genommen. Vom Markt aus gelangte der Eindringling dann durch das Aufhebeln einer weiteren Tür in eine Änderungsschneiderei, die sich im gleichen Gebäude befindet. Ob hier etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob der Festgenommene für alle drei Taten verantwortlich ist. Die Polizisten fanden bei dem Tatverdächtigen auch ein Kellner-Portemonnaie, dass eine Woche vorher bei einem Einbruch in Neunkirchen-Seelscheid erbeutet wurde. Daher wird vermutet, dass der 30-Jährige auch für diese und eventuell weitere Taten verantwortlich sein könnte. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz wurde Haftbefehl erlassen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell