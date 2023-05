Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Café/Fahrzeuge gestohlen

Siegburg (ots)

Am Montagmorgen (29. Mai) entdeckte ein Lieferfahrer, dass in ein Café in Siegburg eingebrochen wurde. Der Mann kam gegen 05:10 Uhr zu seinem Arbeitsplatz am Markt und fand die rückwärtig gelegene Tür zum Lagerraum aufgebrochen vor. Ein oder mehrere unbekannte Täter waren in der Zeit von Sonntag (28. Mai), 19 Uhr, bis Montagmorgen in das Geschäft eingedrungen. Dazu hebelten sie die hintere Außentür zum Lagerraum auf und überwanden eine metallene Zusatzsicherung. Im Inneren entfernten sie einen verschraubten Tresor aus einem Stahlschrank. Im weiteren Verlauf öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür zu einem Büroraum und brachen einen weiteren Schrank auf. In dem entwendeten Tresor befanden sich die Schlüssel zu Firmenfahrzeugen. Zwei Fahrzeuge, ein VW Crafter und ein VW Transporter, wurden gestohlen. Die weißen Autos mit grüner Firmenaufschrift haben die amtlichen Kennzeichen SU-FG 152 und SU-FG 153. Ob neben den Autos weitere Dinge erbeutet wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort Spuren. Eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls richtet sich derzeit noch gegen Unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 02241 541-3121. (Uhl)

