Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 22-Jähriger nach Wohnungseinbruch in Haft

Much (ots)

Der Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Feld" in Much hörte am Freitagabend (26. Mai) gegen 22.00 Uhr verdächtige Geräusche an der Haustür. Er sah nach und stellte fest, dass die Scheibe der Haustür eingeschlagen worden war. Als er weitere Geräusche aus dem Gemeinschaftskeller vernahm, alarmierte er die Polizei.

Während der Zeuge auf die alarmierten Beamten wartete, sah er einen jungen Mann aus einem Kellerfenster klettern und in Richtung der Landesstraße 352 weglaufen. Der 63-Jährige folgte dem Flüchtigen und konnte ihn an der nächsten Einmündung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der alkoholisierte Tatverdächtige, der Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, wurde vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache wurden die Personalien überprüft und es stellte sich heraus, dass der Verdächtige wohnungslos ist. Zudem war der 22-Jährige erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen worden, weil er eine Strafe wegen Wohnungseinbruch absitzen musste.

Er wurde am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen potenzieller Fluchtgefahr erließ. Zumindest bis zum Prozessbeginn bleibt der 22-Jährige in Haft. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell