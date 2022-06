Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein/ Lkr. Konstanz) Einbruch in Getränkemarkt (22.06.2022)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Unbekannte sind am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in einen Getränkemarkt in der Straße "Im Rheinauer" eingebrochen und haben mehrere Stangen Zigaretten und die Tageseinnahmen geklaut. Die Einbrecher beschädigten die Verglasung der Eingangstür und gelangten so in die Innenräume. Die Tür eines verschlossenen Büros öffneten die Unbekannten ebenfalls gewaltsam. Beim Verlassen des Getränkemarktes über eine Notausgangstür an der Gebäudehinterseite nahmen die Täter Bargeld und mehrere Stangen Zigaretten mit. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell