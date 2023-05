POL-SU: Nach Strandfest ausgeraubt

Much (ots) - Der Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Feld" in Much hörte am Freitagabend (26. Mai) gegen 22.00 Uhr verdächtige Geräusche an der Haustür. Er sah nach und stellte fest, dass die Scheibe der Haustür eingeschlagen worden war. Als er weitere Geräusche aus dem Gemeinschaftskeller vernahm, alarmierte er die Polizei. Während der Zeuge auf die alarmierten Beamten wartete, sah er einen jungen Mann ...

