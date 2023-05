Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Blutproben und Widerstand nach Verkehrsunfall

Eitorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. Mai) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lascheider Weg / Burgstraße in Eitorf. Zuvor erhielt eine Bekannte eines 39-jährigen Eitorfers einen Anruf, um ihn und einen 23-jährigen Remscheider von einem gemeinsamen Treffen nach Hause zu fahren. Beide Männer hatten zuvor offenbar Alkohol konsumiert. Als die beiden Männer eingestiegen waren, musste die Zeugin das Auto nochmals kurzzeitig verlassen. Dabei legte sie den Zündschlüssel auf den Fahrersitz. Während ihrer Abwesenheit kam es zum Verkehrsunfall, wobei der PKW mit einer Mauer im Einmündungsbereich Lascheider Weg / Burgstraße kollidierte. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Beide Männer beschuldigten sich gegenseitig, das Fahrzeug geführt und den Unfall verursacht zu haben. Der 39-Jährige hatte eine Verletzung am Kopf. Ob diese auf den Verkehrsunfall zurückzuführen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach eigenen Angaben könne sich der 39-Jährige nicht daran erinnern, wie die Verletzung zustande gekommen war. Das Atemalkoholtestgerät zeigte sowohl bei dem 39-Jährigen, als auch bei dem 23-Jährigen einen Wert von rund 1,6 Promille an. Als beiden Männern eröffnet wurde, dass ihnen eine Blutprobe entnommen werden muss, versuchte der 23-Jährige zu flüchten. Die Beamten konnten den Remscheider an seiner Flucht hindern, indem sie ihn am Arm festhielten. Da er sich weiterhin versuchte loszulösen, wurden ihm Handfesseln angelegt. Währenddessen beleidigte er die Beamten und spuckte ihnen ins Gesicht. Die Beamten blieben unverletzt. Nachdem beiden Männern eine Blutprobe entnommen wurde, wurde der 23-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Durch weitere Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass weder der 39-Jährige, noch der 23-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkoholeinfluss und unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Zudem erwartet den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (Re)

