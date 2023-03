Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (156/2023) Unbekannte beschmieren Bushaltestelle in Walkenried - Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Walkenried, Karl-Genzel-Straße, dortige Bushaltestelle Zwischen dem 17. und 20. März (Freitag bis Montag) 2023

WALKENRIED (jk) - Zwischen dem 17. und 20. März haben Unbekannte die Bushaltestelle "Grundschule" in der Karl-Genzel-Straße in Walkenried (Landkreis Göttingen) in schwarzer Sprühfarbe mit Symbolen und Zahlen beschmiert. Von der Sachbeschädigung betroffen waren die Scheiben und auch der Fahrplankasten. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeistation Walkenried unter Telefon 05525/95986-0 entgegen.

