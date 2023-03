Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (154/2023) Drei Menschen bei Unfällen im Untereichsfeld schwer verletzt - Polizei Duderstadt warnt vor winterlichen Straßenverhältnissen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Kreisstraßen 105 und 120

Montagabend, 27. März 2023

DUDERSTADT (as) - Plötzlich eintretender Hagelschauer und winterliche Straßenverhältnisse haben am Montagabend (27.03.23) zu gleich zwei folgenschweren Verkehrsunfällen bei Duderstadt (Landkreis Göttingen) geführt. Insgesamt kamen drei Menschen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand in keinem der Fälle.

Gegen 19:10 Uhr befuhr der 43 Jahre alte Fahrer eines Hyundai i20 die K105 von Werxhausen kommend in Richtung L569. Bei mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit und plötzlich auftretendem Hagelschauer kam der Duderstädter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

Nur kurze Zeit später ereignete sich gegen 20:35 Uhr ein weiterer Unfall zwischen Nesselröden und Immingerode. Die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Tiguan befuhr zusammen mit ihrer 14-jährigen Beifahrerin die Kreisstraße 120, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihren Pkw verlor und ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo sie schließlich mit einem Baum kollidierte und auf dem Grünstreifen zum Stehen kam.

Auch die beiden Duderstädterinnen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem VW entstand ein Schaden von ca. 35.000 Euro.

Auch wenn der Frühjahrsanfang kurz bevorsteht, sollten Verkehrsteilnehmende nach wie vor auf den Winter eingerichtet sein. Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, weist daher noch einmal auf die besonderen Gefahren der Übergangssaison hin:

"Die jeweils vorherrschenden Straßen- und Wetterverhältnisse erfordern oftmals eine niedrigere Geschwindigkeit, als die maximal zulässige Geschwindigkeit! Hierbei handelt es sich um die sogenannte angepasste Geschwindigkeit. Insbesondere in der aktuellen Übergangszeit kann es zu schlagartigen Änderungen der Straßenverhältnisse kommen, auf die sich die Verkehrsteilnehmenden anpassen müssen. Ein paar Tipps, damit Sie sicher ankommen:

- Beurteilen Sie Ihre Fahrtüchtigkeit stets kritisch! - Fahren Sie vorausschauend, defensiv und lassen Sie sich nicht ablenken! - Passen sie Ihre Geschwindigkeit stets, den Straßen und Wetterverhältnissen an! - Bei Nässe und Glätte runter vom Gas! - Überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit! - Riskieren Sie nichts - auch nicht Ihre Fahrerlaubnis! - Achten Sie stets auf Kinder und ältere Verkehrsteilnehmer, diese unterschätzen meist die Geschwindigkeit von Fahrzeugen!".

