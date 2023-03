Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (151/2023) Einbruch in Supermarkt am Sonntagnachmittag - Mutmaßlicher Zigarettendieb im Rahmen der Fahndung festgenommen, Haftrichter erlässt U-Haftbefehl gegen 28-jährigen Göttinger

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße

Sonntag, 19. März 2023, gegen 14.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Kurz nach der Tat hat die Polizei am Sonntagnachmittag (19.03.2023) in Göttingen einen mutmaßlichen Einbrecher und Zigarettendieb festgenommen. Der 28 Jahre alte Mann aus der Universitätsstadt ist nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, gegen 14.45 Uhr über eine zuvor eingeschlagene Eingangstür in einen Supermarkt im Göttinger Einkaufszentrum Carré eingedrungen zu sein und offenbar zielgerichtet eine größere Menge Zigaretten an sich genommen zu haben.

Mit der Beute flüchtete der mutmaßliche Dieb in unbekannte Richtung. Beamte konnten ihn wenig später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ergreifen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann etwa 45 Schachteln Zigaretten bei sich.

Der 28-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag (20.03.23) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell