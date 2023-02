Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht nach angezeigtem Sachverhalt in der Gökerstraße in Wilhelmshaven Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.02.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Sachverhalt, der sich an dem Tag im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr in der Gökerstraße/Margaretenstraße in Höhe der dortigen Bankfiliale ereignet haben soll. Die Anzeigeerstatterin gab an, dass es an der Örtlichkeit beim Einparken mit ihrem Pkw zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Insassen, zwei unbekannten männlichen Personen, eines dort ebenfalls parkenden weißen Transporters mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk München gekommen sei. Die Wilhelmshavenerin schilderte bei der Anzeigenaufnahme, dass die Männer sich bedroht hätten und sich einer vor ihr Auto gestellt und an ihrer Weiterfahrt gehindert habe. Die Männer setzten ihre Fahrt anschließend mit dem Transporter fort und die Wilhelmshavenerin begab sich zur Anzeigeerstattung zur Polizei. Die Polizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen insbesondere Passanten, die von den unbekannten Männern ebenfalls angesprochen worden sein sollen, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell