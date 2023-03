Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: WhatsApp-Betrüger erbeuten knapp 5.000 Euro

Siegburg (ots)

Am Montag (13. März) erhielt ein 65-jähriger Siegburger eine SMS von einer unbekannten Nummer. Der unbekannte Verfasser gab sich als Sohn des Geschädigten aus und bat ihn, die angezeigte Rufnummer einzuspeichern. Im Anschluss forderte der Unbekannte den 65-Jährigen über den Messenger WhatsApp auf, eine Überweisung in Höhe von knapp 2.000 Euro zu tätigen. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, wurde er um eine zweite Überweisung in Höhe von weiteren 3.000 Euro gebeten. Auch diesen Betrag überwies der Siegburger. Als der Betrüger weitere Onlineüberweisungen verlangte, diese aber aus unbekannten Gründen nicht durchführbar waren, brach der Kontakt ab. Der 65-Jährige erzählte seiner Ehefrau von den Überweisungen und wurde im Anschluss von ihr über die Betrugsmasche aufgeklärt.

Hinweise der Polizei:

Rufen Sie Ihren Angehörigen einfach auf der unbekannten Nummer an! Wenn sich die richtige Person meldet, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, fragen Sie doch was Persönliches. Oder kontaktieren Sie die Person mit der Ihnen bekannten Rufnummer. Werden Sie immer misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden! Speichern Sie unbekannte Rufnummern nicht ohne Prüfung als Kontakt ab. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell