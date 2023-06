Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter schlägt Scheibe eines Döner-Imbisses ein (23.06.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag die Scheibe eines Döner-Imbisses in der Uhlandstraße eingeschlagen. Gegen 00.30 Uhr waren drei unbekannte Männer auf der Uhlandstraße unterwegs. Im Vorbeilaufen demolierte einer der Männer die Scheibe des Geschäfts, indem er ein etwa "Fußball-großes" Loch in das Schaufenster schlug. Anschließend flüchteten alle drei. Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

