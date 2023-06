Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Fritz-Arnold-Straße - eine Person verletzt und rund 13.000 Euro Blechschaden (22.06.2023)

Konstanz (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Fritz-Arnold-Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der Fritz-Arnold-Straße in Richtung Reichenaustraße. Auf Höhe einer Autowerkstatt bog der Mann nach rechts in die Hofeinfahrt ab. Kurz darauf setzte er jedoch wieder zurück auf die Straße und kollidierte dabei mit einem ebenfalls in Richtung Reichenaustraße fahrenden Smart einer 55-Jährigen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Durch den Aufprall verkeilten sich die beiden Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

