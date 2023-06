Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit knapp 2,5 Promille unterwegs (23.06.2023)

Singen (ots)

Mit knapp 2,5 Promille ist ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf der Güterstraße unterwegs gewesen. Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten an der Kreuzung zur Georg-Fischer-Straße einen 67 Jahre alten Dacia Duster-Fahrer. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 2,5 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste sein Auto stehenlassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Der Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell