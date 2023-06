Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - rund 18.000 Euro Schaden (22.06.2023)

Singen (ots)

Bei einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Georg-Fischer-Straße ist am Donnerstagmittag Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro entstanden. Ein 74-Jähriger fuhr mit einem Jaguar auf der Georg-Fischer-Straße. Als der Mann von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, touchierte der Jaguar einen bereits auf der linken Spur fahrenden DAF- Lastwagen eines 37-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und stieß in der Folge gegen eine im Grünstreifen stehende Straßenlaterne. Die Laterne knickte um und blockierte einen Teil der Gegenfahrbahn. An dem Jaguar, der nicht mehr fahrbereit war entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Laster schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Beleuchtung ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell