Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil A81/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Fahrstreifenwechsel- ein leicht Verletzter und rund 30.000 Euro Blechschaden (22.06.2023)

Zimmern ob Rottweil A81 (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 9.45 Uhr ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Fahrer eines Transporters leicht verletzte und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstanden ist. Ein 61 Jahre alter Fahrer war mit einem VW Transporter auf der linken Fahrspur der A 81 aus Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Als der Mann von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, prallte er mit einem BMW eines 57-Jährigen zusammen, der zur gleichen Zeit auf der rechten Fahrspur fuhr. Durch die Kollision geriet der Transporter ins Schleudern, überrollte eine Schutzplanke und kippte im rechtsseitigen Grünbankett auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte den VW-Fahrer in eine Klinik. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die A81 in südliche Richtung zeitweise vollständig gesperrt werden, wodurch sich ein Rückstau bildete. Die Polizei schätzt den am VW Transporter entstandenen Sachscahden auf eine Höhe von etwa 20.000 Euro und den am BMW auf ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell