POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Konstanzer Straße/Libellenweg - Polizei sucht Zeugen (21.06.2023)

Radolfzell (ots)

Die Polizei suchte Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung des Libellenwegs auf die Konstanzer Straße ereignet hat. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Opel Combo auf der Konstanzer Straße in Richtung Libellenweg. Zeitgleich war ein 52 Jahre alter Radfahrer in dieselbe Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. An der Einmündung zum Libellenweg bog der Opelfahrer nach rechts ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radler stark ab, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Da die beiden Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet diese, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

