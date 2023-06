Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - 63-Jährige verletzt (21.06.2023)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg im Bereich des Bahnhofs Fürstenberg ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin verletz worden. Eine 54-Jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Am Fahrradabstellplatz am Bahnhof Fürstenberg bog die Frau nach links ab und stieß dabei mit einer von hinten kommenden, gerade überholenden 63-jährigen Radlerin zusammen. Beide stürzten, die 63-Jährige erlitt Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

