Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 10-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt (21.06.2023)

Singen (ots)

Ein Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Ekkehardstraße und Alpenstraße verletzt worden. Eine 10-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Ekkehardstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Alpenstraße fuhr das Mädchen über die Straße und stieß dabei mit einem auf der Alpenstraße in Richtung Bahnhofstraße fahrenden VW eines 22 Jahre jungen Mannes zusammen. Das Kind verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

