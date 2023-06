Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Leibbrandstraße - Verursacher flüchtet- Polizei sucht Zeugen (21.06.2023)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Leibbrandstraße ereignet hat. Eine 22 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW auf der Leibbrandstraße in Richtung Weihergasse. Auf Höhe der Einmündung zur Berneckstraße überholte ein unbekannter Lastwagenfahrer den VW. Hierbei kam es zum Streifvorgang zwischen den beiden Wagen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der Unfallverursacher soll mit einem 7,5-Tonner, hellblaues Führerhaus und weiße Plane, unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell