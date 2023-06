Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab- zwei leicht Verletzte und rund 50.000 Euro Blechschaden (21.06.2023)

Fridingen an der Donau (ots)

Zwei leicht Verletzte und rund 50.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Landesstraße 277 im Bereich "Knopfmacher" passiert ist. Ein 60-jähriger Fahrer eines Audi Q2 war auf der L 277 von Irndorf kommend in Richtung Fridingen unterwegs. Kurz vor dem "Knopfmacher" kam der Mann nach rechts von der Straße ab, lenkte dagegen und prallte mit einem VW eines 74-Jährigen zusammen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi abgewiesen und fuhr einen steilen Abhang hinunter. Der 60-Jährige blieb dabei unverletzt. Der VW-Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen, an denen Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro (BMW) und etwa 20.000 Euro (VW) entstanden sind.

