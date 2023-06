Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkr. Konstanz) Traktor mit Gülleanhänger kommt von Fahrbahn ab - rund 46.000 Euro Schaden (21.06.2023)

Espasingen, B313 (ots)

Ein Traktor mit einem Gülleanhänger ist am Mittwochabend auf der Zielstraße/Bundesstraße 313 von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Traktor mit Gülleanhänger auf der B313 in Richtung Espasingen. Während der Fahrt platze aus bislang unbekannter Ursache der vordere rechte Reifen des Anhängers. Der 20-Jährige versuchte daraufhin das Gespann mit einer Vollbremsung zum Stillstand zu bringen. In der Folge gerieten Traktor und Anhänger ins Schleudern und prallten in die Schutzplanke. Von dort abgewiesen, kippte das Gespann auf die Seite. Der junge Mann erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Zur Bergung der landwirtschaftlichen Maschinen musste die B313 für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Feuerwehren aus Stockach, Espasingen und Wahlwies, die mit vier Fahrzeugen und 28 Helfern vor Ort waren, übernahmen den Brandschutz des verunfallten Traktors und kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. An der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Gespann schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro.

