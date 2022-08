Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kaffee-Automat im Visier unbekannter Täter

Gera (ots)

Gera: Den in einem Supermarkt in der Straße des Bergmanns aufgestellten Kunden-Kaffeeautomaten nahmen offenbar unbekannte Täter ins Visier. Am gestrigen Tag (10.08.2022) meldete ein Mitarbeiter des Marktes der Geraer Polizei, dass Diebe den Automaten auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten und das darin befindliche Wechselgeld stahlen. Zur Tatzeit liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtigte Personenbewegungen im Bereich des Automaten wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

