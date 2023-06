Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, B34, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Streifunfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen (21.06.2023)

Rielasingen-Worblingen, B34 (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Bundesstraße 34 zwischen Gottmadingen und Singen zu einer Unfallflucht nach einem Streifunfall mit dem Gegenverkehr gekommen. Ein 59-Jähriger fuhr gegen 10 Uhr mit einem Fiat-Wohnmobil mit britischem Kennzeichen von Gottmadingen in Richtung Singen. Dabei geriet ein entgegenkommender, bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen zu weit nach links und streifte das Wohnmobil in der Folge seitlich. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort, ohne sich um den verursachten Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell