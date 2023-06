Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bahnhofstraße - Radfahrer schwer verletzt (21.06.2023)

Singen (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Mittwochnachmittag. Ein 64-Jähriger war mit einem Herrenrad zunächst auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Spazzostraße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich fuhr der Mann über den Bordstein auf die Straße und überquerte die Fahrbahn in Richtung Spazzostraße. Nachdem er durch die an der dortigen Ampel verkehrsbedingt wartenden entgegenkommenden Linksabbieger durchgefahren war, kollidierte er frontal mit einem auf der Geradeausspur in Richtung Bahnhof fahrenden BMW eines 27-Jährigen. Der Radler, der keinen Helm trug, schleuderte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

