POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 4.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf der Kanalstraße - weißen VW UP! gestreift und geflüchtet (21.06.2023)

Aach (ots) - Nachdem in der Nacht auf Donnerstag erneut mehrere Mülltonnen im Ortsgebiet der Stadt Aach im Hegau in Brand gesetzt worden sind, ist es der Polizei gelungen zwei Jugendliche als Tatverdächtige festzunehmen. Um kurz vor Mitternacht meldeten Anwohner einen Mülltonnenbrand in der Hegaustraße. In der ...

mehr