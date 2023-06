Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Zinzendorfplatz und Friedrichstraße (22.06.2023)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstagmittag ist auf der Kreuzung Zinzendorfplatz und Friedrichstraße ein Unfall passiert, bei dem Blechschaden ist Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro entstanden ist. Eine 56 Jahre alte Frau war mit einem Ford Focus auf der Friedrichstraße in Richtung Hermann-Voland-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung zum Zinzendorfplatz stieß sie mit einem von rechts aus dem Zinzendorfplatz kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 20-Jährigen zusammen. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am VW in Höhe von etwa 6.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die verunfallten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell