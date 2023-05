POL-BO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Ausparkversuche eines betrunkenen Autofahrers (30) endeten am Freitagabend, 19. Mai, in Bochum mit drei beschädigten Fahrzeugen und einer Festnahme. Gegen 20.10 Uhr beabsichtigte ein 30-jähriger Autofahrer aus einer Parklücke in Höhe der Anschrift "Am Pumpwerk 7" in Bochum-Dahlhausen ...

