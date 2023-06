Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Automatenaufbruch - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest (23.06.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Beamten des Polizeireviers Schwenningen ist es in der Nacht auf Freitag gelungen, einen mutmaßlichen Automatenaufbrecher vorläufig festzunehmen. Gegen 02.30 Uhr teilte eine Anwohnerin in der Friedhofstraße mit, dass sich soeben ein Mann mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen mache. Im Rahmen einer sofortigen, mit starken Kräften eingeleiteten Fahndung nahmen die Polizisten im Bereich der Mutzenbühlstraße/Lessingtraße einen 37-jährigen Tatverdächtigen, bei dessen Durchsuchung sie mehrere Trennscheiben, Bohrer und Handschuhe auffanden, vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

