Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Angriff auf Jugendgruppe neben dem Dom

Speyer (ots)

Gegen 02:15 Uhr passierte eine Gruppe von einem Mann und vier Frauen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren den Domplatz südlich des Domes. Hierbei gerieten sie im Bereich der Sitzbänke mit einer Gruppe von zwei männlichen und drei weiblichen Jugendlichen / Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 20 Jahren in ein Wortgefecht. Eine 26-Jährige filmte das Wortgefecht und das anschließende Tatgeschehen. Dieses gipfelte darin, dass ein Mädchen aus der jüngeren Gruppe der 26-Jährigen in den Bauch trat. Der 25-jährige Begleiter der Geschädigten versuchte einzugreifen, woraufhin ihn die beiden männlichen Tatverdächtigen sowie ein Mädchen aus der jüngeren Gruppe schlugen und traten. Bei der Tathandlung wurde das Handy der 26-Jährigen geraubt. Anschließend rannte die jüngere Gruppe davon. Zeugen fanden das beschädigte Handy der 26-Jährigen wenig später im Innenstadtbereich auf. Sofort aufgenommene Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten zur Feststellung mehrerer Beschuldigter aus der jüngeren Jugendgruppe. Sie erwarten Strafverfahren wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Der 25-jährige Geschädigte trug Kopfschmerzen sowie Schürfwunden an mehreren Körperstellen davon. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die 26-jährige Geschädigte trug Schmerzen im Bauchbereich davon.

