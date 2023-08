Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Über den Fuß eines Fußgängers gefahren

Triberg im Schwarzwald (ots)

Leichte Verletzungen an einem Fuß hat sich ein 52-Jähriger bei einem Unfall zugezogen, der sich am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, auf dem Gehweg der Schwendistraße, unmittelbar im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße ereignet hat. Dort stellte der Mann seinen Fiat Ducato Campingwagen kurzfristig auf der Straße ab, um einer anderen Person beim Einparken dessen Fahrzeugs behilflich zu sein. In diesem Moment wollte ein 64-Jähriger mit einem VW Golf über den angrenzenden Gehweg an dem abgestellten Camper vorbeifahren, übersah dort den 52-Jährigen, der gerade vom angrenzenden Parkplatz den Gehweg betrat, und fuhr diesem seitlich über einen Fuß. Der Leichtverletzte musste von der Besatzung eines eintreffenden Rettungswagens behandelt werden.

