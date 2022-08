Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW fährt Fußgängerin auf B41 an

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Mittwoch 24.08.2022, gegen 05:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger PKW-Fahrer die B41 Bad Sobernheim in Fahrtrichtung Steinhardt. Dort kollidiert er im Bereich der dortigen Kraftfahrzeugstraße vor der Anschlussstelle Steinhardt, mit einer dortig zu Fuß laufenden dunkel gekleideten Person. Dabei handelt es sich um eine 33-jährige Frau die bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wird. Sie wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entsteht aufgrund des Zusammenstoßes ein Schaden von mindestens 5000 Euro, zudem muss dieser abgeschleppt werden. Die B41 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bad Kreuznach nur einseitig befahrbar.

