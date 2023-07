Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an zwei Pkw

Obererbach (Westerwald) (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19.07.2023, auf Donnerstag, 20.07.2023, kam es in Obererbach (Westerwald), Hilgenrother Straße, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an zwei abgestellten Pkw Opel Reifen zerstochen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

