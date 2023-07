Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und verletzt ein Kind

Daaden (ots)

Am 20.07.2023 um 16:45 Uhr gedachte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf, den Fahrer eines Motorrollers im Ortsbereich Daaden einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da der Roller sehr schnell unterwegs war und zudem kein Kennzeichen aufwies. Der Rollerfahrer beschleunigte sein Fahrzeug jedoch und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei überholte er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer und flüchtete zunächst in ein Waldstück und weiter in Richtung Freibad. In diesem Bereich fuhr er auf seiner Flucht ein 11jähriges Kind an, welches zum Glück nur leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen erlitt. Ein Unbeteiligter konnte dem Rollerfahrer im Zuge dessen seinen Fahrzeugschlüssel abnehmen, woraufhin dieser fußläufig in den Wald flüchtete und entkam. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Tataufklärung. Wer kann Angaben zum Fahrer des Rollers machen? Dieser trug zum Fluchtzeitpunkt eine schwarze Wester, eine kurze Jeanshose und einen schwarzen Helm. Er wird als männlich und dünn beschrieben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell