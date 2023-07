Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW verunfallt auf B62; Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Mudersbach (ots)

Ein 39jähriger PKW-Fahrer befuhr am 20.07.2023 gegen 18:00 Uhr die B62 aus Siegen kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). Nach eigenen Angaben schlief er zwischen Niederschelderhütte und Mudersbach ein, weswegen sein PKW den rechtsseitigen Bordstein touchierte, ins Schleudern geriet und in der Folge in die rechtseitige Felswand einschlug. Es entstand hoher Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten PKW, der Fahrer stand bei Unfallaufnahme unter Schock. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, gegen ihn wird nun aufgrund diverser Verkehrsstraftaten ermittelt.

