Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrendes Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willroth (ots)

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich um 18:45 Uhr im Einmündungsbereich Sonnenstraße / In der Hohl in Willroth ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 6-jährigen Kind, welches mit seinem Fahrrad die Sonnenstraße in Richtung "In der Hohl" befuhr. Im Einmündungsbereich missachtete der PKW Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Kindes. Durch die Kollision stürzte das Kind auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt es leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell