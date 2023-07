Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht zwischen Herdorf und Daaden

Herdorf/Daaden (ots)

Am 20.07.2023 befuhr ein 52jähriger PKW-Fahrer die L285 aus Herdorf kommend in Richtung Daaden. In einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein dunkler PKW entgegen, was ihn zum Ausweichen zwang, anschließend entfernte sich der dunkle PKW weiter in Richtung Herdorf. Der PKW des 52jährigen kollidierte mit der rechten Schutzplanke und wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Der unfallverursachende und flüchtige PKW wird als dunkler Audi beschrieben. Wer kann Angaben zu dem dunklen PKW Audi bzw. dem unfallverursachenden PKW-Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

