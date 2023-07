POL-PDNR: Linz/Rhein

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochabend brannte ein geparkter Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Hönningen und wurde schwer beschädigt. Auch ein benachbartes Fahrzeug wurde noch in Mitleidenschaft gezogen. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei geht diese von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr Bad Hönningen war im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

