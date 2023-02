Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:55 Uhr im Bereich der Ludwigsburger Straße (Landesstraße 1133) und der Porschestraße in Tamm zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 44-jähriger Lkw-Lenker die Ludwigsburger Straße in Richtung Tamm und bog vom Linksabbiegestreifen in die Porschestraße ein. Zeitgleich fuhr eine 19-jährige Fiat-Lenkerin aus Richtung Tamm kommend auf der Ludwigsburger Straße und fuhr geradeaus in den Einmündungsbereich der Porschestraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten sowohl die 19-jährige Fiat-Lenkerin sowie ihr 23 Jahre alter Mitfahrer leichte Verletzungen. Der Fiat war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei "grün" in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

