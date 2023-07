POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Hönningen (ots) - Am 01.07.2023 kam es in Bad Hönningen zu einer Straftat durch Inverkehrbringen von Falschgeld. Ein bis dato unbekannter Fahrgast hatte bei einer Busfahrt mit einem gefälschten Geldschein bezahlt. Am Mittwochmittag meldete sich der betroffene Busfahrer bei der Linzer Polizeiinspektion, er habe am Bahnhof Bad Hönningen des tatverdächtigen Mann soeben gesichtet. Die Polizei konnte den Mann noch am ...

