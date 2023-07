Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl - versuchter Wechselfallenbetrug

Bad Hönningen (ots)

Zur Mittagszeit betrat eine junge Frau ein Fachgeschäft in der Hauptstraße. Zeitgleich half die einzige Mitarbeiterin einer älteren Kundin nach draußen, so dass die junge Frau einen Moment alleine im Laden war. Als die Verkäuferin wieder in den Laden kam, legte die junge Frau ein Hemd auf den Tresen und bezahlte dies. Nach dem Bezahlvorgang entschied sich die junge Kundin, das Hemd doch nicht zu kaufen und gab es zurück. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes bemerkte die Verkäuferin, dass 50,- EURO fehlten und erhielt diese, nach massiver Ansprache, von der Kundin zurück. Nach dieser Aktion betrat ein junger Mann mit einem Bündel 10,- EURO-Scheinen das Geschäft und fragte an, ob man diese in 100,- EURO-Scheine umtauschen könne. Als die Verkäuferin das ablehnte, verließen beide das Geschäft. Im Anschluss bemerkte die 68-jährige Verkäuferin, dass ihr 50,- EURO aus der Geldbörse entwendet wurden, die Börse befand sich in ihrer Handtasche hinter der Ladentheke. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1. 16-17-jährige weibliche Person, 165 cm groß, dunkelblondes offenes Haar, helles Kaki-Hemd und Jeanshose. 2. Männliche Person, ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, völliges Gesicht, schwarzes Hilfiger T-Shirt. Hinweise an die Polizei Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell