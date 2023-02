Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Gera (ots)

Polizisten und Rettungswagen kamen am 21.02.2023 gegen 16:45 Uhr an der Beerweinschänke zum Einsatz. Hier befuhrt ein 59-jähriger Autofahrer (VW) die L1081. Währenddessen überquerte ein Fahrradfahrer (68) die Straße, ohne hierbei auf den Pkw-Fahrer zu achten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden. In Folge des Unfalls wurde der Radfahrer leicht verletzt und ärztlich betreut. Am Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (TL)

