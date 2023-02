LPI-G: Streitgespräch mündet in Körperverletzung

Altenburg (ots) - Lucka. Unbekannte drangen in einen Schulschuppen in der Straße der Bauarbeiter ein. Hierzu hebelten die Täter zwischen dem 17.02.2023 und dem 20.02.2023 eine Tür auf und beschädigten diese dabei. In dem Schuppen schienen sie jedoch nicht fündig zu werden, so dass die Unbekannten ohne Beute flüchteten. Die Altenburger Polizei (03447/ 471-0) ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise. (TL) ...

mehr