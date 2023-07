Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Datzeroth (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es um 07:30 Uhr auf der Landesstraße 255 zwischen Altwied und Datzeroth zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW VW Polo die Landesstraße in Richtung Altwied. Hierbei überholte sie bei unklarer Verkehrslage einen vorausfahrenden weißen Transporter. Der entgegenkommende Fahrer eines PKW Ford Transit musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte er den am Fahrbahnrand angrenzenden Bordstein. Zudem kam es beim Überholvorgang zu einer seitlichen Kollision des PKW VW Polo der Überholenden und dem weißen Transporter. Der oder die Fahrer/-in des weißen Transporters hielt nach der Kollision kurz an und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Den Unfallbeteiligten zufolge war an dem Fahrzeug ein Rollstuhlfahrerzeichen angebracht.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

