Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel: "Erwachsene müssen Vorbilder im Straßenverkehr sein"

Schwerin (ots)

Innenminister Christian hat heute in Bützow die Veranstaltungsreihe "Sicherheit im Straßenverkehr - unterwegs mit Oma und Opa!" miteröffnet. Polizei, Feuerwehr, Verkehrswacht, Johanniter und "Provinzial-Versicherung" haben die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe an fünf verschiedenen Orten organisiert.

Zum zweiten Mal "Unterwegs mit Oma und Opa"

"Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben unsere Partner in der Verkehrsunfallprävention wieder ein tolles Angebot für zwei Generationen zusammengestellt, deren Sicherheit im Straßenverkehr uns ein besonderes Anliegen ist: Die Großeltern dienen in unserer Gesellschaft und in ihren Familien als Vorbilder, wenn auch oft unbewusst. Unsere Kinder gucken genau hin, was die Älteren tun - vor allem auch, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten. Gehen beispielsweise Oma und Opa oder andere Erwachsene bei Rot über die Straße, schaut sich das unser Nachwuchs gern ab - und riskiert möglicherweise später sein Leben beim eigenständigen Queren einer roten Ampel", sagte Innenminister Christian Pegel und führte weiter aus:

"Bei den jeweils ganztägigen Veranstaltungen heute in Bützow und bis September in Wismar, Rostock, Plau am See und Neubrandenburg können Senioren und Kinder sich nicht nur einen ganzen Tag lang über verschiedene Sicherheitsaspekte informieren, sondern praktisch ihre Fähigkeiten und Grenzen testen, ohne dabei ihre Sicherheit oder die anderer zu riskieren, zum Beispiel mit dem Fahrradsimulator und in Schonräumen wie Verkehrsgärten."

Vorbilder tragen beim Radfahren Helm!

Ein wichtiger Aspekt in der Vorbildfunktion der Erwachsenen ist das Tragen eines Fahrradhelms. Christian Pegel nutzte den heutigen Welttag des Fahrrads (https://www.bmuv.de/service/veranstaltungen/veranstaltung/europaeischer-tag-des-fahrrads-1.), um erneut die Sicherheit auf dem Zweirad in den Fokus zu stellen: "Laut unserer Verkehrsunfallstatistik 2022 trugen elf der 14 Radfahrer, die im Verkehr ums Leben kamen, keinen Helm. Der Fahrradhelm kann Leben retten. Wenn wir, die Erwachsenen, bei jeder Radfahrt einen Helm tragen, wird es für unsere Kinder ganz selbstverständlich sein, nie ohne diesen aufs Rad zu steigen." Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Unterwegs mit Oma und Opa" erhalten Sie in der Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/5520897) des Landeskriminalamts vom 30. Mai.

