POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Scheibe an der Werkrealschule mit Stein eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis Dienstagabend hat ein unbekannter Täter eine Scheibe an der Gebäuderückseite der Werkrealschule in der Ilbenstraße mit einem Stein eingeworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) entgegen.

