POL-MI: Drei Fahrzeuge beschädigt: Auto gerät in den Gegenverkehr

Drei Fahrzeuge beschädigt: Auto gerät in den Gegenverkehr

Lübbecke

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße (B 239) zogen sich am späten Dienstagvormittag zwei Personen leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Mini Cooper gegen 11.45 Uhr die Bundesstraße aus Hüllhorst kommend in Richtung Lübbecke. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Herforderin mit ihrem Pkw auf Höhe der Brauerei nach links auf die Gegenfahrspur. Hier kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw eines 58-Jährigen aus Belm (Landkreis Osnabrück), in dessen Folge der Mini Cooper ins Schleudern geriet. Daraufhin kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 82-jährigen Fahrers aus Kirchlengern. Der hatte sich hinter dem Lkw in gleicher Fahrtrichtung befunden. Während sich die Mini-Fahrerin sowie der Lkw-Fahrer offenbar leichte Verletzungen zuzogen und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht wurden, blieb der Mercedes-Fahrer körperlich unversehrt. Auch ein sich im Mini befindlicher Hund blieb dem Anschein nach unverletzt. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Pkw musste abgeschleppt werden, um den Schaden am Lkw kümmerte sich eine Fachwerkstatt. Nach Einschätzung der Beamten dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

