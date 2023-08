Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) 47-jähriger Mann nach vorangegangener Auseinandersetzung in einer Bar durch Flaschenschlag verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 47-jähriger Mann ist im Zuge einer Auseinandersetzung mit zwei anderen Männern im Bereich einer Bar in der Oberdorfstraße am frühen Mittwochmorgen durch einen Schlag mit einer Flasche verletzt worden. Gegen 03.50 Uhr war es in der Bar zwischen dem 47-Jährigen und zwei jüngeren Männern im Alter von 32 und 33 Jahren zu einem Streit gekommen. Daraufhin verwies der Inhaber der Bar die beteiligten und teils alkoholisierten Gäste aus dem Lokal. Hierbei wurde der Inhaber noch von einem der beiden jüngeren Männern bedroht. Nachdem die Beteiligten das Lokal schließlich verlassen hatten, schlug der 33-Jährige dem 47-Jährige eine aus der Bar mitgenommene Flasche auf den Kopf. Beide Täter flüchteten dann zu Fuß, konnten aber durch die eingesetzten Polizeistreifen aufgegriffen werden. Gegen diese Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Verletzte musste durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht werden.

